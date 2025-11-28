Lietuvos dienaKriminalai

Palangoje pavogtas automobilis „Volvo S80“

2025 m. lapkričio 28 d. 09:39
Ketvirtadienį policijai buvo pranešta apie automobilio „Volvo S80“ vagystę Palangoje.
Šio automobilio savininkas Sodų gatvėje esančioje stovėjimo aikštelėje pasigedo 07 val. 23 min.
Dėl 2008 metais pagaminto „Volvo S80“ vagystės padaryta žala siekia 2000 eurų.
Pradėtas vagystės tyrimas.
