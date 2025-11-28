Lietuvos dienaKriminalai

Pavojingi girto vairuotojo viražai Visagino degalinėje: rėžėsi į stulpą, o po to – į dujų balionus

2025 m. lapkričio 28 d. 10:22
Lrytas.lt
Ketvirtadienį vakare Visagine girto vyro vairuojamas automobilis neįsiteko degalinės teritorijoje. Iš pradžių jis rėžėsi į stulpą, o po to – į aptvertus dujų balionus.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie šį pavojingą incidentą policijai buvo pranešta 18.30 val.
Paaiškėjo, kad Kosmoso gatvėje neblaivus (1,55 prom.) vyras (gim. 1988 m.) vairuodamas automobilį „Volkswagen Bora“ įvažiavo į degalinės teritoriją, jo nesuvaldė bei atsitrenkė apšvietimo stulpą ir aptvertus dujų balionus.
Eismo įvykio metu padarytos turtinės dydis tikslinamas, žmonės nenukentėjo.
Dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Neblaivus vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Visaginasdegalinėgirtas vairuotojas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.