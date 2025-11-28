Pavojingi girto vairuotojo viražai Visagino degalinėje: rėžėsi į stulpą, o po to – į dujų balionus

Apie šį pavojingą incidentą policijai buvo pranešta 18.30 val.
Paaiškėjo, kad Kosmoso gatvėje neblaivus (1,55 prom.) vyras (gim. 1988 m.) vairuodamas automobilį „Volkswagen Bora“ įvažiavo į degalinės teritoriją, jo nesuvaldė bei atsitrenkė apšvietimo stulpą ir aptvertus dujų balionus.
Eismo įvykio metu padarytos turtinės dydis tikslinamas, žmonės nenukentėjo.
Dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Neblaivus vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Visaginasdegalinėgirtas vairuotojas
