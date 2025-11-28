Lietuvos dienaKriminalai

Tamsa prisidengęs piktadarys Alytuje subadė moters automobilio padangas - nusikaltimą užfiksavo vaizdo kamera

2025 m. lapkričio 28 d. 15:01
Lrytas.lt
Alytaus policija kreipiasi į visuomenę ir prašo pagalbos nustatant moters automobilio padangas subadžiusio piktadario tapatybę.
Alytaus apskrities policijos pareigūnai vykdo ikiteisminį tyrimą dėl turto sugadinimo, kai spalio 3 d. Alytuje, Žiburio g., esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, buvo pradurtos moters automobilio „Audi A4“ kairės pusės priekinė ir galinė padangos.
Piktadarį užfiksavo vaizdo kameros.
Policija peržiūrėjo vaizdo įrašą, tačiau atpažinti nusikaltėlį be visuomenės pagalbos, pareigūnai negali.
Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą ir galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskrities VPK Veiklos skyriaus vyriausią tyrėją Deivydą Pašukonį tel. +370 700 65 729, mob. tel. +370 614 79 364, el. paštu deivydas.pasukonis@policija.lt arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
