2025 m. lapkričio 30 d. 11:12
Alytuje po dviejų nekviestų viešnių apsilankymo senjoras pasigedo 3 000 eurų
2025 m. lapkričio 30 d. 11:12
Lrytas.lt
Alytuje dvi nepažįstamas moteris į namus įsileidęs garbaus amžiaus vyras neteko namuose laikytų santaupų.
Į Pulko gatvėje esančius vyro vyro (gim. 1936 m.) namus dvi nepažįstamos moterys užėjo šeštadienį apie 11 val.
Po jų apsilankymo šeimininkas pasigedo 3 000 eurų.
Gavus nukentėjusiojo pareiškimą buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Alytus
Policija
Vagystė
