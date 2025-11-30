Orai
2025 m. lapkričio 30 d. 09:57
Kretingos rajone įsilaužta į seifą – dingo 3 000 eurų
2025 m. lapkričio 30 d. 09:57
Lrytas.lt
Šeštadienį policija gavo pranešimą apie pinigų vagystę iš seifo Kretingos rajone.
Vagystė iš Raguviškių kaimo name esančio seifo buvo pastebėta 10.40 val.
Pinigai pavogti įsilaužus į seifą.
Vagių grobių tapo apie 3 000 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Policija
Vagystė
seifas
