Naktį į sostinės prekybos centrą įsibrovė vagišius – per jo gaudynes nukentėjo apsaugininkas

2025 m. lapkričio 30 d. 08:22
Lrytas.lt
Naktį į sekmadienį Vilniuje per į prekybos centrą įsibrovusio vagišiaus gaudynes nukentėjo apsaugos darbuotojas.
Į Upės gatvėje esantį prekybos centrą CUP įsibrovusį vagį apsaugininkas (gim. 1961 m.) pastebėjo ir pabandė sulaikyti tuoj po vidurnakčio, 0 val. 10 min.
Sprukdamas vagišius sužalojo apsaugos darbuotoją ir besišalindamas išdaužė prekybos centre šalia varstomų durų esančius stiklus. Materialinis nuostolis nustatinėjamas.
Nukentėjusysis, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 2007 m.) buvo sulaikytas uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo apvogti ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
