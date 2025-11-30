Lietuvos dienaKriminalai

Rokiškyje vagių grobiu tapo automobilis „Audi A5 Coupe“

2025 m. lapkričio 30 d. 09:02
Lrytas.lt
Šeštadienį policija buvo pranešta apie Rokiškyje pavogtą automobilį „Audi A5 Coupe“.
Daugiau nuotraukų (1)
Automobilis buvo pavogtas iš Panevėžio gatvėje esančios automobilių stovėjimo aikštelės – vagystė pastebėta 20 val. 30 min.
Dėl 2013 metais pagaminto „Audi A5 Coupe“ vagystės padaryta žala siekia 10 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
