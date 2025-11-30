Šalies keliuose – girtų vairuotojų siautulys: daužė automobilius, vartė kelio ženklus, „matavo“ griovių gylį

Šeštadienį 09.35 val. policija gavo pranešimą apie Kauno rajone, Akademijos miestelyje, kelio atitvarą ir kitą mašiną kliudžiusį automobilį „Subaru Outback“.
Po eismo įvykio „Subaru Outback“.vairuotojas (gim. 1981 m.) paspruko, tačiau buvo surastas. tvarą ir automobilį „VW Passat“, vairuojamą vyro (gim. 1987 m.), ir pasišalino. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,96 prom.
Vidurdienį, 12 val. 47 min. policijai buvo pranešta, kad Jurbarko rajone automobilis „Renault“ nuvertė kelio ženklą ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Automobilis buvo rastas Jurbarko rajono Rotulių kaime, stovintis kelkraštyje.
„Renault“ galimai vairavo neblaivus vyras (gim. 1976 m.), kuriam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,23 prom. Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Popietę, 13.20 val., Šiauliuose, Architektų gatvėje, neblaivaus (1,81 prom.) vyro, gim. 1957 m., vairuojamas automobilis „Opel Zafira“, kliudė blaivaus vyro, gim. 1958 m., vairuojamą automobilį „Škoda Yeti“. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Pavakare, 18.20 val., kelyje Vilnius-Švenčionys-Zarasai, neblaivus (2,20 prom.) vyras (gim. 1975 m.) vairuodamas „Volkswagen“ automobilį nuvažiavo į pakelės griovį.
Vakare, 19.45 val., Šiauliuose, Radviliškio gatvėje, vyro, gim. 1961 m., vairuojamas automobilis „Toyota Verso“ atsitrenkė į stovintį automobilį „Nissan Note“.
Po eismo įvykio automobilio „Toyota Verso“ vairuotojui buvo nustatytas 1.84 prom. girtumas.
21 val. 13 min. Vilniaus rajone, Miškonių kaime, Nemenčinės plento ir Miškonių gatvių sankryžoje, automobilis „Toyota Prius“, vairuojamas neblaivaus (1,71 prom.) vyro (gim. 1985 m.), kliudė automobilį „Lexus“, kurį vairavo moteris (gim. 1992 m.). Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Naktį į sekmadienį, 0.55 val. Šiauliuose, Tilžės gatvėje, neblaivaus ( 2,07 prom. ) vyro, gim. 2001 m., vairuodamas automobilis „Chrysler 300C nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į apšvietimo stulpą.
Dėl visų šių atvejų buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį – transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo.
Girti vairuotojai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Už savo poelgį jiems teks atsakyti teisme. Jie taip pat neteks automobilių, kuriuos vairavo būdami girti.
