Aštuonis kartus teistas vyras Klaipėdoje nepilnametei į veną suleido fentanilio – mergina atsidūrė ligoninėje

2025 m. gruodžio 1 d. 11:10
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Klaipėdos apygardos prokuratūra su kaltinamuoju aktu teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl narkotinių medžiagų platinimo nepilnametei pareikšti aštuonis kartus Lietuvoje ir užsienyje teistam vyrui.
Bylos duomenimis, įtariama, kad 2025 m. vasario mėnesį Klaipėdoje kaltinamasis daugiabučio laiptinėje nepilnametei pardavė ir į veną suleido narkotinę medžiagą – fentanilį, po ko nepilnametė patyrė apsinuodijimą ir buvo paguldyta į ligoninę.
Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad net ir nedideli kiekiai itin stiprių, fentanilių grupei priklausančių, kvaišalų yra pavojingi juos vartojančių žmonių sveikatai ar gyvybei, nes galimi perdozavimai bei stiprūs organizmo apnuodijimai.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas platino narkotines ir (ar) psichotropines medžiagas nepilnamečiams, baudžiamas laisvės atėmimu nuo trejų iki dvylikos metų.
Byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
