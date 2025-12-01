Mažeikių r. rastas sudegęs automobilis, jo naudotojas tvirtina, kad „Peugeot“ buvo pavogtas

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 30 d. apie 7 val. Mažeikių r., ties Tirkšlių miesteliu, kelio Anulynai – Tirkšliai 30-ame km, rastas nuo kelio nuvažiavęs ir sudegęs automobilis „Peugeot Partner“ (pagamintas 2003 m.).
Tą pačią dieną automobilio naudotojas (gim. 1968 m.) pareiškė, kad automobilis buvo pavogtas nakties metu Mažeikiuose, Šaltinėlio g., iš namo kiemo.
Nuostolis – 1 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
