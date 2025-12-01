Lietuvos dienaKriminalai

Mažeikių r. rastas sudegęs automobilis, jo naudotojas tvirtina, kad „Peugeot“ buvo pavogtas

2025 m. gruodžio 1 d. 08:36
Lrytas.lt
Mažeikių policija aiškinasi, kas užmiesčio kelyje po avarijos sudegino automobilį „Peugeot Partner“.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 30 d. apie 7 val. Mažeikių r., ties Tirkšlių miesteliu, kelio Anulynai – Tirkšliai 30-ame km, rastas nuo kelio nuvažiavęs ir sudegęs automobilis „Peugeot Partner“ (pagamintas 2003 m.).
Tą pačią dieną automobilio naudotojas (gim. 1968 m.) pareiškė, kad automobilis buvo pavogtas nakties metu Mažeikiuose, Šaltinėlio g., iš namo kiemo.
Nuostolis – 1 500 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
VagystėMažeikių rajonaspadegimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.