Šalčininkų rajone pasieniečiai nutupdė kontrabandą iš Baltarusijos skraidinusį droną

2025 m. gruodžio 1 d. 17:42
VSAT
Savaitgalį Purvėnų užkardos pasieniečiai nutupdė kontrabandininkų skraidyklę ir perėmė 1 000 pakelių baltarusiškų cigarečių.
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Purvėnų pasieniečiai užfiksavo ties Daugidonių kaimu (Šalčininkų r.) iš Baltarusijos skrendantį droną su kroviniu.
Panaudojus bepiločių orlaivių užkardymo priemonę, skraidyklė buvo nutupdyta. Vietovę apžiūrėję VSAT pareigūnai aptiko nukritusį droną, prie kurio buvo pritvirtintas stačiakampis ryšulys, apvyniotas bespalve polietileno plėvele.
Į užkardą nugabenus droną su ryšuliu, jame rasta 1 000 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ su baltarusiškomis banderolėmis. Šio nelegalaus krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5 200 eurų.
Kontrabandininkų skraidyklė ir baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos Purvėnų pasienio užkardoje, įvykis tiriamas.
Šiemet per 11 mėnesių pasieniečiai perėmė 56 droną, iš Baltarusijos skraidinusį rūkalų krovinius. Pernai per visus metus VSAT pareigūnai nutupdė 54 tokias bepilotes skraidykles su baltarusiškomis cigaretėmis.
