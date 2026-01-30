Įtakingai Kauno grupuotei – triuškinantis smūgis: į kalėjimą siunčiami 7 mafiozai, vadeiva už grotų praleis 15 metų

Maždaug prieš ketvirtį amžiaus Klaidensas buvo subūręs „Aguoninių“ gaują, kuri vėliau transformavosi į vieną didžiausių Lietuvos mafijinių grupuočių – „Kamuolinius“.
Praeityje 6 kartus teistas Klaidensas trečiadienį Kauno apygardos teisme išgirdo jau septintą nuosprendį. Šįsyk – byloje dėl dalyvavimo nusikalstamame susivienijime, vadovavimo jam ir milžiniško kiekio narkotikų platinimo.
Grupuotei taip pat inkriminuojamas nelegalių ginklų laikymas bei kiti nusikaltimai.
Vadovaujančius vaidmenis nusikalstamame susivienijime atlikusius K. Kanarską ir A. Kalinauską teismas pasiuntė į kalėjimą atitinkamai 15 ir 16 metų.
Žemesnio „rango“ grupuotės nariams skirtos švelnesnės bausmės: Irmantas Bakys nuteistas kalėti 14 metų, Linas Šikšnys – 13 metų, Valdemaras Juškauskas – 12 metų, Marius Brankevičius – 5 metams ir 6 mėnesiams, Arnas Artmonas – 5 metams.
Tiesa, nepalankų verdiktą jie visi dar galės apskųsti.
Sakydama baigiamąją kalbą, Kauno prokurorė Nomeda Urbonavičienė siūlė griežtesnes bausmes – K. Kanarską ir jo sėbrą įkalinti 20 metų, o kitiems gaujos nariams atimti laisvę nuo 10 iki 16 metų.
Milijoninė kvaišalų apyvarta
Kriminalistų duomenimis, kauniečio K. Kanarsko grupuotės čiuptuvai iš Lietuvos nusidriekė į Ispaniją.
Pogrindinėje apyvartoje tekėjo milžiniškos sumos. Tyrimo metu Alikantėje buvo aptikta šiai gaujai priskiriama kanapių plantacija, kurios narkotinių medžiagų vertė sudaro maždaug 1 mln. eurų.
Griežtos hierarchijos grupuotėje visi buvo pasiskirstę vaidmenimis – vieni planavo nusikaltimus ir juos organizavo, kiti atliko vykdytojų roles. Gauja turėjo savo iždą.
Trys grupuotės nariai buvo pasiųsti į Alikantę, kurioje augino kanapes ir prižiūrėjo jų laboratoriją.
Nustatyta, jog labai dideli kiekiai kvaišalų būdavo perpakuojami į mažesnius, pusės kilogramo arba kilogramo kiekius ir perduodami platinti Kaune.
Kaltinamas ir kraupia žmogžudyste
Narpliojant gaujos nusikaltimus, per kratas Lietuvoje buvo aptikti dideli kiekiai amfetamino, kanapių, koviniai ginklai, šaudmenys.
Už vadovavimą nusikalstamam susivienijimui numatytas laisvės atėmimas iki 20 metų arba kalėjimas iki gyvos galvos.
K. Kanarskas šiuo metu yra teisiamas dar vienoje byloje – jis yra kaltinamas 18-metės išprievartavimu ir nužudymu. Žmogžudystės bylos svarstymas Kauno apygardos teisme juda link pabaigos.
Nepaisant labai sunkių nusikaltimų ir grėsmės, kad neturėdamas ko prarasti, Klaidensas gali sprukti nuo teisingumo, šiandienio verdikto jis laukė, būdamas laisvėje.
K. Kanarskui skirtos švelnesnės kardomosios priemonės nei suėmimas – intensyvi priežiūra įpareigojant nešioti elektroninę apykoję ir 80 tūkst. eurų užstatas.
