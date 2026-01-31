Mažeikių rajone mergina kvaišalus slėpė telefono dėkle

Policija praneša, kad sausio 31 d. 0.05 val. Mažeikių r., Kuodžių k., dalinės apžiūros metu mergina, gim. 2007 m., iš kelnių galinės kišenės ištraukė ir pateikė mobiliojo ryšio telefoną, po kurio nugarėle buvo baltos spalvos sintetinė, įtariama, narkotinė psichotropinė medžiaga.
Kaip informuoja Telšių rajono vyriausiasis policijos komisariatas, įtariamoji nesulaikyta, įpareigota atvykti į policijos įstaigą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Mažeikių rajonasPolicijakvaišalai
