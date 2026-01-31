Lietuvos dienaKriminalai

Mažeikių rajone mergina kvaišalus slėpė telefono dėkle

2026 m. sausio 31 d. 08:52
Mažeikių rajone per kratą merinos telefono dėkle buvo rasta kvaišalų.
Policija praneša, kad sausio 31 d. 0.05 val. Mažeikių r., Kuodžių k., dalinės apžiūros metu mergina, gim. 2007 m., iš kelnių galinės kišenės ištraukė ir pateikė mobiliojo ryšio telefoną, po kurio nugarėle buvo baltos spalvos sintetinė, įtariama, narkotinė psichotropinė medžiaga.
Kaip informuoja Telšių rajono vyriausiasis policijos komisariatas, įtariamoji nesulaikyta, įpareigota atvykti į policijos įstaigą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
