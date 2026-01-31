Vilniaus apskrityje telefoniniai sukčiai iš keturių gyventojų išviliojo per 50 tūkst. eurų

Kaip praneša Vilniaus apskrities policijos komisariatas, sausio 30 d. gautas moters (gim. 1952 m. ) pranešimas, kad sausio 29 d. apie 14 val. 49 min. Vilniuje jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 15 000 eurų.
Sausio 30 d. gautas vyro (gim. 1947 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 10 val. 42 min. Švenčionių r., jam būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę mokesčių inspekcijos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 33 000 eurų.
Sausio 30 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1952 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie apie 11 val. 30 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę elektros tiekimo darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 1 900 eurus.
Sausio 30 d. Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gim. 1944 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 17 val. Vilniuje, jai būnant namuose, nepažįstamas asmuo, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 2 100 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai pagal Baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d. Jis numato, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
