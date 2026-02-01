Orai
2026 m. vasario 1 d. 09:47
Kaune per kratą rasta 20 mažo kalibro šovinių
2026 m. vasario 1 d. 09:47
Penktadienį vakare policija Kaune rado šovinių.
Šaudmenys 17 val. 40 min. buvo rasti kratos metu pas vyrą (gim. 1977 m.).
Pareigūnai rado ir paėmė 20 vnt. mažo kalibro šoninių.
Dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaunas
šoviniai
krata
