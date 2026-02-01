Lietuvos dienaKriminalai

Kaune per kratą rasta 20 mažo kalibro šovinių

2026 m. vasario 1 d. 09:47
Lrytas.lt
Penktadienį vakare policija Kaune rado šovinių.
Šaudmenys 17 val. 40 min. buvo rasti kratos metu pas vyrą (gim. 1977 m.).
Pareigūnai rado ir paėmė 20 vnt. mažo kalibro šoninių.
Dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaunasšoviniaikrata
