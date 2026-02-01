Lietuvos dienaKriminalai

Tauragėje girta moteris grasino peiliu neblaiviam vyrui

2026 m. vasario 1 d. 11:11
Lrytas.lt
Šeštadienį vakare policija gavo pranešimą apie Tauragėje peiliu vyrui grasinusią moterį.
Daugiau nuotraukų (1)
Paaiškėjo, kad apie 21.30 val. Tauragėje, neblaivi (1,59 prom.) moteris, gim. 1953 m., peiliu grasino neblaiviam (0,89 prom.) vyrui, gim. 1953 m.
Įtariamoji buvo sulaikyta.
Dėl grasinimo nužudyti pradėtas ikiteisminis tyrimas.
TauragėpeilisPolicija
