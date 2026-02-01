Orai
2026 m. vasario 1 d. 11:11
Tauragėje girta moteris grasino peiliu neblaiviam vyrui
2026 m. vasario 1 d. 11:11
Lrytas.lt
Šeštadienį vakare policija gavo pranešimą apie Tauragėje peiliu vyrui grasinusią moterį.
Paaiškėjo, kad apie 21.30 val. Tauragėje, neblaivi (1,59 prom.) moteris, gim. 1953 m., peiliu grasino neblaiviam (0,89 prom.) vyrui, gim. 1953 m.
Įtariamoji buvo sulaikyta.
Dėl grasinimo nužudyti pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tauragė
peilis
Policija
