Nušautos moters byloje Aukščiausiasis Teismas priėmė nagrinėti ir prokuratūros, ir nukentėjusiųjų skundus

„Priimtos nutartys nagrinėti abu gautus skundus, teismo posėdis kol kas nepaskirtas“, – Eltai sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
Generalinė prokuratūra kasaciniu skundu prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo nutartį Vilniaus policininko Dariaus Šerpyčio byloje ir perduoti šią bylą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka.
Prokuratūra mano, kad žemesnės instancijos teismai šioje byloje netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, padaryti esminiai baudžiamojo proceso kodekso pažeidimai.
Kasaciniame skunde pažymima, jog apeliacinės instancijos teismas neatskyrė būtinosios ginties situacijos nuo būtinosios ginties ribų vertinimo ir nepateikė pakankamų teisinių motyvų, leidžiančių patikrinti, ar šaunamojo ginklo panaudojimas būtent tokia apimtimi ir intensyvumu buvo neišvengiamai būtinas.
Skunde taip pat nurodoma, kad policijos pareigūnai turėjo pilną informaciją apie moters psichinę būklę ir pavojingumą, tačiau ne tik nesiėmė reikiamų atsargumo priemonių, bet ir suprasdami, jog neturi visų reikiamų fizinių prievartos priemonių, neturėdami jokio aiškaus plano kaip sulaikyti peiliu ginkluotą psichikos sutrikimų turintį asmenį, nesukeliant pavojaus jo ir kitų asmenų sveikatai ir gyvybei, nepagrįstai pasitikėdami savo jėgomis, išlauždami duris išleido ją iš patalpos, kurioje būdama ji nekėlė tokio pavojaus, ir taip sukėlė pavojingą situaciją, pasibaigusią žmogaus mirtimi.
Policininko Vilniaus rajone nušautos moters sūnūs taip pat kreipėsi į LAT, jie irgi nesutinka su pareigūno išteisinimu. Nukentėjusiųjų advokatas prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.
Pernai spalio 21 dieną Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį policininko D. Šerpyčio baudžiamojoje byloje. Šis teismas nusprendė atmesti prokuratūros ir nukentėjusiųjų skundus.
Pirmosios instancijos teismas nutraukė policininkui iškeltą bylą dėl žmogaus nužudymo tarnybos metu. D. Šerpytis buvo išteisintas ir dėl piktnaudžiavimo tarnyba.
Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad aptartoje situacijoje, kai pareigūnams 2023 metų gruodį teko vykti į iškvietimą dėl neadekvačiai besielgiančios moters, pastaroji elgėsi agresyviai ne dėl atvykusių policininkų elgesio, o dėl psichinės ligos paūmėjimo, pasireiškusio fizinės agresijos nukreipimu į kitus asmenis.
Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad pareigūnai, mėgindami sulaikyti moterį, panaudojo specialiąsias priemones, tai yra elektroimpulsinius prietaisus „Tazer“, lazdą, fizinę jėgą, ašarines dujas, tačiau šios priemonės jos neveikė arba jų poveikis buvo trumpalaikis.
Nušautos moters sūnūs iš D. Šerpyčio ir Lietuvos valstybės prašė jiems priteisti 100 tūkst. eurų, tai yra kiekvienam po 50 tūkst. eurų.
Apeliacinis teismas šį ieškinį byloje paliko nenagrinėtą.
D. Šerpyčiui baudžiamoji byla buvo iškelta po 2023 m. gruodžio įvykių, kai jis tarnybos metu Vilniaus rajone nušovė agresyvią moterį.
ELTA primena, kad tragedija įvyko Vilniaus rajone. Agresyvi, psichikos sutrikimų turėjusi 1972 m. gimusi moteris su kastuvu puolė ir aptalžė pas ją atvykusius medikus bei greitosios medicinos pagalbos automobilį, po to su peiliu puolė atvykusius policijos pareigūnus.
Prokuratūra sako, kad pareigūnus pasitikę medikai paaiškino, kad juos, atvykusius pagal iškvietimą, užpuolė psichikos sveikatos sutrikimų turinti moteris, kuri po konflikto su medikais užsidarė savo namuose.
Į moterį policininkas D. Šerpytis iš viso paleido penkis šūvius, po kurių ji mirė įvykio vietoje.
