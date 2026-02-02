Sėkminga muitininkų operacija Marijampolėje: sulaikyta 23 kg kokaino ir trys Lietuvos bei Rusijos piliečiai

Tęsdami anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl disponavimo dideliu kiekiu kvaišalų su tikslu juos platinti, MKT Kauno skyriaus pareigūnai sausio 21 d. Marijampolėje, viename iš miesto butų atliko kratą.
Kratos metu sulaikyti trys asmenys: du Lietuvos piliečiai ir vienas Lietuvos bei Rusijos pilietybes turintis asmuo. Visi jie įtariami neteisėtu disponavimu dideliu kiekiu kvaišalų ir bendrininkavimu, turint tikslą platinti narkotines medžiagas.
Per patikrinimą bute buvo surastas įspūdingas kiekis – 23 kg kokaino, supakuoto į polietileninius maišelius. Kokainas ypač grynas (jo koncentracija siekia 94 proc.), „gatvės kainomis“ šių kvaišalų vertė viršija 1,6 mln. eurų.
Taip pat patikrintas ir greta buto stovėjęs automobilis (priklausantis vienam iš sulaikytųjų), kuriame muitinės kriminalistai aptiko įrengtą slėptuvę. Pareigūnai įtaria, kad kokainas buvo rengiamas gabenimui šia slėptuve.
MKT Kauno skyriuje tęsiamas ikiteisminis tyrimas dėl disponavimo dideliu kiekiu kvaišalų ir bendrininkavimo, turint tikslą juos platinti. Tyrimui vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.
Visi sulaikytieji Kauno apylinkės teismo sprendimu buvo suimti mėnesiui.
Pernai MKT pareigūnai sulaikė 877 kg įvairių kvaišalų (daugiausia heroino ir kokaino).
