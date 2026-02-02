Tarptautinė operacija pasienyje: po Lenkijos pasieniečių skubaus įspėjimo Lietuvoje sulaikyti du užsienyje vogti automobiliai

Kaip praneša Lenkijos pasieniečiai, visų pirma sausio 30 d. Kuznicos pasienio kontrolės poste buvo sulaikytas 41 metų Lietuvos pilietis, iš Lenkijos į Baltarusiją bandęs išvažiuoti automobiliu BMW.
Patikrinus duomenų bazėje, paaiškėjo, kad automobilis su vokiškais numeriais buvo pavogtas Vokietijoje šių metų sausio mėnesį.
2023 m. pagamintas automobilis, kurio vertė siekia apie 450 000 zlotų (apie 106 700 eurų) ir jo 41 metų vairuotojas buvo sulaikyti. Tolesnį tyrimą atlieka vietos policijos pareigūnai.
Tuo tarpu Augustavo pasienio apsaugos posto pareigūnai Lietuvos pareigūnams perdavė skubią informaciją apie du pavogtus automobilius, važiuojančius Lietuvos link.
Bendradarbiaujant dviejų šalių pareigūnams, Lietuvoje abu automobiliai buvo sustabdyti ir sulaikyti. Lietuvos pareigūnai apie šį sulaikymą nieko neskelbia, o lenkai praneša, kad lietuviai sulaikė Nyderlanduose pavogtą 2017 metų laidos „Audi“, kurio vertė siekia apie 100 000 zlotų (maždaug 23 700 eurų), ir Lenkijoje dingusį 2021 metų laidos „Mercedes-Benz“, kurio vertė – 140 000 zlotų (apie 33 200 eurų).
vogti automobiliailietuviaiLenkija
