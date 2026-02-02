Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
J.Epsteino byla
Švietimo kodas
Lietuvos mokytojas
Karas Ukrainoje
Žmonės, kurie šviečia
Lrytas rekomenduoja
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Kriminalai
2026 m. vasario 2 d. 10:33
Tauragėje policijai įkliuvo Belgijoje ieškomu automobiliu važiavęs vyras
2026 m. vasario 2 d. 10:33
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare Tauragėje policijai įkliuvo Belgijoje ieškomu automobiliu važiavęs vyras.
Daugiau nuotraukų (1)
Automobilį „Seat Alteca“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.), pareigūnai 22.30 val. sustabdė K. Jauniaus gatvėje.
Paaiškėjo, kad šiam automobiliui paskelbta paieška Belgijoje.
Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Tauragė
Belgija
Policija
Rodyti daugiau žymių