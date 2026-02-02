Lietuvos dienaKriminalai

Tauragėje policijai įkliuvo Belgijoje ieškomu automobiliu važiavęs vyras

2026 m. vasario 2 d. 10:33
Lrytas.lt
Sekmadienį vakare Tauragėje policijai įkliuvo Belgijoje ieškomu automobiliu važiavęs vyras.
Daugiau nuotraukų (1)
Automobilį „Seat Alteca“, kurį vairavo vyras (gim. 1993 m.), pareigūnai 22.30 val. sustabdė K. Jauniaus gatvėje.
Paaiškėjo, kad šiam automobiliui paskelbta paieška Belgijoje.
Dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
TauragėBelgijaPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.