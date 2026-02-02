Lietuvos dienaKriminalai

Ukmergės r. prie nusileidusio baliono su kontrabandinėmis cigaretėmis sučiupti 4 vyrai

2026 m. vasario 2 d.
Lrytas.lt
Ukmergės rajone nusileidusiame balione – 6 000 kontrabandinių cigarečių. Dėl įvykio sulaikyti keturi įtariamieji, praneša, Ukmergės policijos komisariatas.
Kaip rašoma policijos pranešime, sausio 31 d., apie 13 val. 20 min., gautas pranešimas, kad Ukmergės r., Deltuvos seniūnijoje, kelyje Tatkūnai -Jurginai leidžiasi įtartinas balionas.
Į nurodytą vietą išvyko policijos pareigūnai. Jurginų kaime buvo rastas nusileidęs oro balionas. Aptikta apie šešis tūkstančius pakelių cigarečių „NZ Gold“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos banderolėmis.
Įvykio vietoje sulaikyti keturi įtariami vyrai: du 30-mečiai, 29-erių ir 40-ties metų. Trys iš įtariamųjų yra Ukmergės miesto gyventojai.
Teismas dviem iš sulaikytų vyrų skyrė kardomąją priemonę – suėmimą vienam mėnesiui.
Dėl įvykio Ukmergės r. policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
