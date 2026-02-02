Ukmergės r. prie nusileidusio baliono su kontrabandinėmis cigaretėmis sučiupti 4 vyrai

Kaip rašoma policijos pranešime, sausio 31 d., apie 13 val. 20 min., gautas pranešimas, kad Ukmergės r., Deltuvos seniūnijoje, kelyje Tatkūnai -Jurginai leidžiasi įtartinas balionas.
Į nurodytą vietą išvyko policijos pareigūnai. Jurginų kaime buvo rastas nusileidęs oro balionas. Aptikta apie šešis tūkstančius pakelių cigarečių „NZ Gold“, pažymėtų Baltarusijos Respublikos banderolėmis.
Įvykio vietoje sulaikyti keturi įtariami vyrai: du 30-mečiai, 29-erių ir 40-ties metų. Trys iš įtariamųjų yra Ukmergės miesto gyventojai.
Teismas dviem iš sulaikytų vyrų skyrė kardomąją priemonę – suėmimą vienam mėnesiui.
Dėl įvykio Ukmergės r. policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
