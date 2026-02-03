10 metų nesulaukęs berniukas buvo šiurkščiai purtomas, daužomas gumine žarna, laidu, diržu.
Vaikas nuolat sulaukdavo grasinimų išmesti iš namų, sukrovus jam asmeninius daiktus.
Pasitaikyvo atvejų, kai motina iš tikrųjų sūnų išvarydavo į gatvę, kurį laiką jam neleisdama sugrįžti namo.
Mažametis buvo ilgą laiką gniuždomas ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai – jis patyrė pažeminimus, būdavo koneveikiamas, dažnai sulaukdavo paniekinančių epitetų.
Alytaus apylinkės teismas pirmadienį paskelbė nuosprendį brutaliais veiksmais pagarsėjusiai moteriai – ji pripažinta kalta baudžiamojoje byloje dėl piktnaudžiavimo savo, kaip motinos, teisėmis ir vaiko sveikatos sutrikdymo.
Motina kalėjimo išvengė
Smurtautojai skirtas lygtinis vienerių metų laisvės atėmimas, bausmės vykdymą atidedant tokiam pačiam laikotarpiui. Kalėjime ji gali atsidurti, jei per 12 mėnesių ji padarys naują nusikaltimą.
Brutalumu pareigūnus pašiurpinusi motina taip pat privalės dalyvauti 6 mėnesių trukmės elgesio pataisos programoje.
Apie priimtą nuosprendį naujienų portalą Lrytas informavo šio teismo atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Jurgita Urbanavičiūtė.
Narpliojant šią skaudžią istoriją paaiškėjo, jog motina terorizavo sūnų nuo 2022 metų lapkričio iki 2024 metų vasario.
Tačiau tai – tik oficialūs duomenys, kuriuos teisėsaugai pavyko nustatyti ir įrodyti. Neatmetama, kad žiaurumo protrūkiai galėjo tęstis gerokai ilgiau.
Išvydę vaiką, pedagogai nustėro
Pernai vasarį į teisėsaugą kreipėsi mokyklos, kurią lankė berniukas, darbuotojai, išvydę atėjusį į pamokas vaiką su gausiomis smurto žymėmis – žaizdomis, mėlynėmis.
Buvo nedelsiant informuota ir vaiko teisėmis besirūpinanti institucija.
Berniukas taip pat patvirtino, kad motina jį nuolat muša, žemina ir tyčiojasi.
Anksčiau jis iš baimės nedrįsdavo niekam atsiverti, tačiau paragintas ir nuramintas pedagogų, išdrįso prabilti.
Iš smurto aplinkos ištrauktas
Iškėlus baudžiamąją bylą, moteris savo kaltę pripažino iš dalies. Ji tvirtino, jog gailisi dėl savo veiksmų.
Ikiteisminio tyrimo metu vaikui buvo nustatytas vidutinio sunkumo sveikatos sutrikdymas, kurį lėmė skausmingi dvasiniai išgyvenimai.
Viena priežasčių, dėl kurių motinai pavyko išvengti kalėjimo, yra ta, jog ankstesnis jos teistumas už sukčiavimą jau yra išnykęs – dabar oficialiai laikoma, kad ji nėra teista.
Vaikas kartu su motina negyvena nuo 2024 metų vasario, kuomet išaiškėjo siaubingi smurto faktai ir buvo pradėtas teisėsaugos tyrimas. Berniukas įkurdintas pas globėjus.
Alytussmurtas šeimojemažametis
