Policijai pasiskundusi vilnietė smurtu prieš sūnų apkaltino atskirai gyvenantį vaiko tėvą

2026 m. vasario 3 d. 10:17
Vilniaus policija aiškinasi galimą smurto prieš vaiką atvejį. Smurtu vaiko motina apkaltino atskirai gyvenantį berniuko tėvą.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 2 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad sausio 25 d. apie 18 val. Vilniuje, namuose, vyras (gim. 1978 m.) smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2012 m.), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Aiškėja, kad apie galimą smurtą prieš vaiką pareigūnus informavo berniuko mama. Ji sakė, kad netyčia sužinojo, jog sūnui trenkė vaiko tėvas, kuris kartu negyvena, tačiau su kuriuo ji dalijasi vaikų priežiūra.
Gavę šią informaciją pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
