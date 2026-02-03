Šalčininkuose – didelė teisėsaugos operacija, nukreipta prieš kontrabandininkus

Apie tai pranešė portalas 15min, remdamasis neoficialiais savo šaltiniais.
Pasak šių šaltinių, Šalčininkų rajone vyksta procesiniai veiksmai, tačiau kol kas nedetalizuojamas nei operacijos mastas, nei trukmė. Procesinius veiksmus atlieka Kriminalinės policijos biuras. Vėliau planuojama paskelbti daugiau informacijos apie operaciją, skelbia 15min.
Kaip jau ne kartą skelbta, nuo praėjusių metų pabaigos visos šalies tarnybos sujudo dėl kontrabanda oro balionais gabenamų cigarečių.
Nors šis būdas gabenti kontrabandai nusikaltėlių buvo naudojamas jau kelerius metus, pernai rudenį susigriebta, kad cigaretes gabenantys oro balionai gali kelti grėsmę skrydžių saugumui. Dėl to buvo pradėtas uždarinėti Vilniaus oro uostas, pradėjo trikti skrydžiai.
Praėjusių metų spalį suintensyvėjus kontrabandinių iš Baltarusijos leidžiamų balionų srautams Vyriausybė visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją. Taip pat buvo uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktai.
Vis tik siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų siena su Baltarusija buvo atidaryta anksčiau. Pasienyje tebėra įstrigę Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse registruoti vilkikai, kurių neišleidžia Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimas.
Pasikeitus vėjui, oro balionų šiemet buvo fiksuojama labai nedaug. Tačiau pastarosiomis dienomis jie vėl pradėjo atskristi, nes vėjas vėl tapo palankus juos iš Baltarusijos siųsti į Lietuvą.
Teisėsauga surengė kelias operacijas prieš kontrabandininkus, bet oro balionais gabenamų cigarečių srauto niekas nesustabdo – tik vėjo kryptis ir Baltarusijos režimas koreguoja tai, atskris jie ar ne.
policijos operacijaŠalčininkaikontrabandininkai
