VSAT pareigūnai sučiupo kaunietį su daugiau kaip 15 tūkst. pakelių cigarečių

Sekmadienį vakare VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su kolegomis iš VSAT Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ Vakarų skyriaus Kauno rajone, kelyje „Via Baltica“, sustabdė patikrinti krovininį mikroautobusą „Opel Vivaro“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais. Automobilį vairavo 46-erių Kauno rajono gyventojas, kartu vyko ir keleivė.
Patikrinus automobilio bagažo skyrių, buvo rasta 15 tūkst. pakelių cigarečių „Winston Blue“ be akcizo ženklų. Atlikus kratą įtariamojo gyvenamojoje vietoje, papildomai aptikta 120 pakelių cigarečių „Marlboro Gold“ ir „Winston Blue“ be akcizo ženklų bei 240 pakelių cigarečių „Minsk Superslims“ ir „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Kaunietis buvo sulaikytas ir atsidūrė vieno iš VSAT Pagėgių pasienio rinktinės padalinių laikino sulaikymo patalpoje.
Po apklausos jis buvo paleistas, skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
kontrabandinės cigaretėssulaikymaspasieniečiai
