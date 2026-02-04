Kaune vėl šauta į troleibusą – sulaikytas įtariamasis

Anot Policijos departamento, antradienį, apie 21 val., Liepojos gatvėje troleibuso vairuotojas, važiuojant nustatytu maršrutu, išgirdo panašų į dūžtančio stiklo garsą.
Sustabdžius troleibusą, pastebėtas galimai peršautas troleibuso šoninis lango stiklas.
Įvykio metu žmonės nesužaloti. Nuostolis nustatinėjamas.
Teisėsauga sulaikė vyrą (gim. 1993 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Panašus atvejis Kaune fiksuotas pirmadienį. Policija pranešė, kad apie 21 val., Antano Juozapavičiaus prospekte troleibuso vairuotojas, važiuodamas nustatytu tvarkaraščio maršrutu, išgirdo panašų garsą į šūvį bei dūžtančio stiklo garsą.
Sustabdžius troleibusą, pastebėtas galimai peršautas troleibuso šoninis lango stiklas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
