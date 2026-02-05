Lietuvos dienaKriminalai

Į Vilniaus areštinę vyras atnešė žurnalų, kurių lapai buvo išmirkyti narkotikuose

Vilniuje sulaikytas vyras, kuris į areštinę atnešė žurnalų, išmirkytų narkotinėje medžiagoje.
Kaip pranešė Vilniaus apskritiesVPK, vasario 4 d. apie 15 val. 26 min. Vilniuje, T. Ševčenkos g., Vilniaus apskrities VPK areštinės siuntinių tikrinimo patalpoje, buvo tikrinami vyro (gim. 2004 m.) atnešta siunta.
Siunta buvo skirta vienam iš areštinėje laikomų kalinių.
Tikrinant siuntą, įtarimų sukėlė joje buvę žurnalai. Įtariama, kad jų lapai galėjo būti išmirkyti narkotinėje medžiagoje.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į tą pačią areštinę, į kurią nešė siuntą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
