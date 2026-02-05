Lietuvos dienaKriminalai

Panevėžyje ir Kauno rajone rasta nelegalių ginklų

2026 m. vasario 5 d. 08:38
Lrytas.lt
Panevėžio ir Kauno pareigūnai pradėjo du tarpusyje nesusijusius ikiteisminius tyrimus dėl neteisėto ginklo laikymo. 
Kaip pranešė Policijos departamentas, vasario 4 d. apie 13 val. 23 min. Panevėžyje, Apynių g., vyras (gim. 1994 m.), tvarkydamas ūkinį pastatą, palėpėje rado dujinį pistoletą „Walther P99“ ir dėtuvę be šovinių.
Ginklas su dėtuve paimtas. 
Taip pat vasario 4 d. apie 18 val. 30 min. Kauno r., Kulautuvos miestelyje, patikrinimo metu, vyro (gim. 1954 m.) gyvenamajame name, rastas ir paimtas neteisėtai laikomas dujinis revolveris „Rohm RG89“ be identifikacinio numerio.
Abiem atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
ginklasrevolverispistoletas
