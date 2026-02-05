Kauno apygardos prokuratūra trečiadienį baudžiamąją bylą dėl svetimo turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu perdavė į Kėdainių teismo rūmus. 39 metų kaltinamasis proceso laukia, būdamas suimtas.
Atvejis, kuomet pavyksta nustatyti įtariamuosius tyčiniais padegimais, surinkti prieš juos įrodymus ir atiduoti medžiagas teismui, yra itin retas.
Tyrimo metu be kitų versijų buvo ir galimas kerštas, finansiniai nesutarimai, sąskaitų suvedinėjimas – ugnies nusiaubtame pastate anksčiau veikusi firma, kaip skelbiama internete, irgi užsiėmė logistika. Šiai įmonei dabar yra iškelta bankroto byla, vyksta likvidavimo procedūra.
Netoli Kėdainių geležinkelio stoties esantis statinys suliepsnojo 2025 metų gegužės 3-iosios naktį, apie pusę pirmos.
Prokuratūros duomenimis, likus maždaug valandai iki gaisro A. Kūsoit nuvyko į degalinę „Viada“ ties Giraitės gyvenviete (Kauno r.), prie greitkelio Vilnius-Klaipėda.
Pareigūnų tvirtinimu, atvykęs į degalinę, jis įsigijo du plastikinius kanistrus benzino, po to automobiliu „Ford Mustang“ nuvyko iki Kėdainių ir sustojo prie savo kelionės tikslo – privačios valdos, kurioje anksčiau buvo įsikūrusi įmonė, užsiėmusi logistika ir kitomis veiklomis.
Gaisro židiniai – 4-iose vietose
Netrukus valdoje įsiplieskė ugnis – pastatas suliepsnojo keturiose skirtingose vietose: ties lauko durimis, langu, abiejų pakeliamų vartų apatinėse dalyse.
Ant sienos užpylus benziną ir padegus namą, jis galėjo greitai supleškėti, tačiau pastatą nuo sunaikinimo padėjo apsaugoti Kėdainių geležinkelio stoties darbuotoja. Pamačiusi liepsnas, ji iškvietė ugniagesius, kurie operatyviai atvykę, laiku numalšino gaisrą.
Ugnis suniokojo dalį buvusio verslo pastato sienos, įėjimo duris, dvejus garažo vartus. Buvo nepataisomai sugadinti bankrutavusios bendrovės kompiuterių kietieji diskai.
Kėdainiuose liepsnų nusiaubtas pastatas ir kitas turtas priklauso kauniečiui, kurio tėvas anksčiau vadovavo minėtai logistikos firmai.
Įmonei bankrutavus, jos statiniai Kėdainių kvartale prie geležinkelio stoties liko tušti, tačiau juos prižiūrėjo saugos tarnyba, su kuria savininkas yra sudaręs sutartį. Šeimininkas pasirūpino vaizdo kameromis.
Padegimas buvo įvykdytas, praėjus daugiau nei 2 mėnesiams nuo bankroto bylos iškėlimo.
Nuostoliai dėl gaisro sudaro 5 tūkst. 300 eurų, kuriuos savininkui padengusi draudimo bendrovė savo ruožtu pateikė A. Kūsoitui civilinį ieškinį.
Demaskavo vaizdo kameros
Įtariamajam padegėjui koją pakišo vaizdo kameros – inkriminuojamo nusikaltimo metu buvo užfiksuotas jo veidas.
Po kurio laiko teisėsaugai pavyko nustatyti ir piktadaryste įtariamą vyrą.
Iš pradžių A. Kūsoit pareiškė pareigūnams, jog parodymų neduos ir į jų klausimus neatsakinės.
Tačiau vėliau, šių metų sausį, savo kaltę jis pripažino ir pareiškė, jog sutinka atlyginti padarytą žalą.
Neilgai trukus bylą turėtų atversti Kėdainių teismas, kuriame byla atsidūrė įrodymus po kruopelę surinkusių pareigūnų profesionalumo dėka.
Ikiteisminiam tyrimui vadovavo Kauno prokurorė Nomeda Urbonavičienė, o atliko jį šio miesto Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdyba.
Tikrasis motyvas taip ir liko neaiškus
Tyrimo metu taip ir nepaaiškėjo inkriminuojamo nusikaltimo motyvas – įtariamasis „gilesnių“ detalių neminėjo, o nukentėjusysis tvirtino neįsivaizduojantis, kad ir dėl kokių priežasčių galėjo tyčia padegti jam priklausantį negyvenamą pastatą, kuriame anksčiau veikė jo tėvo vadovauta firma.
Pasak padegto turto savininko, jis niekam nėra skolingas, su niekuo jokių konfliktų nėra turėjęs, A. Kusoito nepažįsta.
Duomenų, kad padegimą kažkas būtų užsakęs, nenustatyta – taip ir liko neaišku, ar šis juodas darbas galėjo būti atliktas vien tik kaltinamojo iniciatyva.
Už tyčinį padegimą visuotinai pavojingu būdu A. Kusoitui gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba kalėjimas iki 5 metų.
Logistikos verslu užsiimantis kaltinamasis anksčiau buvo 6 kartus teistas už vagystę, pasikėsimą įvykdyti plėšimą, pasipriešinimą valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui ir kitus nusikaltimus.