Narkotikais Airijoje prekiavusią gaują iš Plungės demaskavo didžiulių pinigų judėjimas

Kaip ketvirtadienį pranešė Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Ruslanas Ušinskas, baigtas tyrimas yra susijęs su prekyba žmonėmis, prekyba vaikais, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimu, neteisėtu praturtėjimu, nusikalstamu susivienijimu.
„Šios nusikalstamos veikos buvo vykdomos beveik dešimtmetį. Nusikaltimai buvo vykdomi tiek Lietuvoje, tiek Airijoje, tiek Jungtinėje Karalystėje, tai yra didelės apimties tarptautinis tyrimas“, – spaudos konferencijos metu kalbėjo R. Ušinskas.
Anot prokuroro, šiemet teisėsaugai pavyko identifikuoti žmones, kurie galimai vykdė nusikalstamas veikas, įtarimai tyrime pareikšti 33 žmonėms, byla yra perduota teismui.
„Į teismą perdavėme net 297 tomus bylos“, – sakė R. Ušinskas.
Anot jo, tyrimo metu apklausta daugiau nei 400 žmonių, patį tyrimą atliko ne tik Lietuvos, bet ir Airijos, Jungtinės Karalystės pareigūnai.
Kaip pasakojo R. Ušinskas, tyrimo metu atliktų kratų metu pas įtariamuosius rasti grynieji pinigai, nustatytas ir rastas turtas, kuris, kaip įtariama, buvo įgytas iš pinigų, gautų vykdant nusikalstamas veikas.
„Identifikuoto turto vertė yra daugiau kaip 1 milijonas eurų – tai ir įvairios įmonės, žemės sklypai, butai, brangenybės. Visiems šitiems turtams yra pritaikytas nuosavybės teisės apribojimas“, – sakė prokuroras.
Pasak R. Ušinsko, dalis įtariamųjų tyrime anksčiau yra teisti, o nusikalstamo susivienijimo lyderis šiuo metu atlieka 11 metų laisvės atėmimo bausmę už prekybą narkotikais. Jo byla buvo išskirta iš viso tyrimo.
Pastebėjo į Lietuvą iš prekybos narkotikais plaukiančius pinigus
Kaip spaudos konferencijos metu sakė Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos viršininkas Valdas Narutavičius, pats ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2018 m.
„Klaipėdos policija turėjo informacijos apie mūsų apskrityje veikiančią grupuotę, kuri ieškojo socialiai pažeidžiamų asmenų – tai yra turinčių priklausomybių nuo narkotikų, alkoholio, benamių ar psichiškai nesveikų. Buvo identifikuotas visas tinklas, buvo ieškoma tokių žmonių Lietuvoje, tarkime, grįžusių iš kalėjimo ir neturinčių, kur eiti. Tie žmonės yra užverbuojami, yra visa infrastruktūra, kaip juos išgabenti į užsienio šalis, konkrečiai – į Airijos salą“, – dėstė V. Narutavičius.
Anot jo, dalis įtariamųjų tyrime yra kilę iš Plungės, tačiau nusikalstamos veiklos apėmė visą Lietuvą. Pasak V. Narutavičiaus, tyrėjai iš užsienio buvo perspėję, jog Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje lietuvių grupuotės aktyviai prekiavo narkotinėmis medžiagomis, dažniausiai heroinu. Kaip teigė policijos atstovas, kolegos iš užsienio pastebėjo, jog minėtų grupuočių veiklos užkardymas tapo iššūkiu. V. Narutavičius pažymėjo, kad būtent šioje situacijoje pradėta aktyviai bendradarbiauti su užsienio teisėsauga.
„Taip pat mes 2018 metais matėme, kad pelnas už narkotikų prekybą eidavo į Lietuvą. Mes kalbame apie didžiules pajamas, kalbame apie milijoninį narkotikų verslą iš mažmeninės prekybos. Buvo surinkti duomenys, kad buvo nenutrūkstamai prekiaujama kilogramais heroino – įgyjama, skiedžiama, platinama po įvairius Airijos miestus, (...) o pelnas eidavo į Lietuvą“, – pasakojo V. Narutavičius.
Teisėsaugos duomenimis, iš narkotikų prekybos gauti pinigai buvo legalizuojami juos investuojant į nekilnojamąjį turtą ir kitokiais būdais, o dalis pinigų buvo skiriama naujiems žmonėms užverbuoti.
Užverbuotiems žmonėms, pasak V. Narutavičiaus, buvo perkami lėktuvų bilietai į kitas šalis, jie buvo aprūpinami apgyvendinimu užsienyje, kad ten galėtų vykdyti nusikaltimus.
Bylaprekyba žmonėmisVaikai
Rodyti daugiau žymių