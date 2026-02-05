Vasario 3 d. policijoje buvo gautas pranešimas, kad apie 21 val. Kaune, Liepojos g., troleibuso vairuotojas, važiuodamas nustatytu maršrutu, išgirdo panašų į dūžtančio stiklo garsą. Sustabdęs troleibusą jis pastebėjo galimai peršautą troleibuso šoninio lango stiklą.
Ikiteisminio tyrimo duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad vyras panaudodamas daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą, visuotinai pavojingu būdu apgadino maršrutinį troleibusą, kito automobilio stiklą bei pastato vitrininį langą.
Atvykę policijos pareigūnai netrukus karštais pėdsakais tame pačiame rajone sulaikė Kauno miesto gyventoją. Sulaikius įtariamąjį pas jį buvo rasti du folijos ritinėliai ir vienas plastikinis paketėlis su, kaip įtariama, narkotinėmis medžiagomis bei šratinis ginklas. Atlikus kratą įtariamojo gyvenamojoje vietoje, buvo rastas ir paimtas dar vienas pneumatinis ginklas.
Vyras įtariamas padaręs tris nusikalstamas veikas. Jis įtariamas turto sunaikinimu ar sugadinimu visuotinai pavojingu būdu, neteisėtu disponavimu kvaišalais ir neteisėtu disponavimu šaunamuoju ginklu.
Įtariamasis savo kaltę pripažįsta iš dalies. Praeityje jis 16 kartų teistas už turtinio, smurtinio pobūdžio nusikaltimus, disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.
Kauno apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorė kreipėsi į Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų ikiteisminio tyrimo teisėją prašydama, kaip įtariama, troleibusą visuotinai pavojingu būdu apgadinusiam vyrui skirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą – 3 mėnesių laikotarpiui. Suėmimo prašoma manant, kad įtariamasis gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo bei daryti naujas nusikalstamas veikas.
Baudžiamasis kodeksas už turto sunaikinimą ar sugadinimą visuotinai pavojingu būdu numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų. Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki dvejų metų. Baudžiamasis kodeksas už neteisėtą disponavimą šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki penkerių metų.