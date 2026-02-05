VSAT pareigūnai sulaikė Lietuvoje gyvenantį užsienietį, kuris pateikė padirbtą vairuotojo pažymėjimą

Trečiadienio naktį magistraliniame kelyje Ryga–Pasvalys–Panevėžys ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.) VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai, vykdę transporto priemonių ir jais važiuojančių asmenų patikrą, sustabdė patikrinti iš Latvijos važiuojantį automobilį „Volvo S60“.
Transporto priemonę su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 20-metis Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai, iki 2027-ųjų kovo, gyventi Lietuvoje. Vairuotojas, pasiteisinęs, kad savo pasą ir leidimą paliko namuose Kaune, kur gyvena, pasieniečiams pateikė ukrainietišką vairuotojo pažymėjimą.
Patikrinę šią informaciją duomenų bazėse, pasieniečiai nustatė, kad vairuotojas sako tiesą.
O štai vairuotojo pažymėjimas, išduotas pernai liepą dvejiems metams, VSAT pareigūnams sukėlė įtarimą, kad gali būti suklastotas. Atidžiai ištyrę jį specialiu prietaisu, pasieniečiai padarė prielaidą, jog pažymėjimas – visiška klastotė, nes padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus.
Ukrainietis tikino vairuotojo pažymėjimą gavęs paštu iš Ukrainos, kai išlaikė teorijos egzaminą internetu.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Ukrainos pilietis atsidūrė areštinėje, o po apklausos paleistas, skyrus jam kardomąsias priemones – įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje bei rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Automobilis „Volvo S60“ buvo perduotas kitam Ukrainos piliečiui, turinčiam galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
Šiemet VSAT pareigūnai nustatė 18, įtariama, padirbtų dokumentų, tarp kurių dominuoja vairuotojo pažymėjimai – 12.
Pernai pasieniečiai sulaikė 245, įtariama, suklastotus dokumentus. Daugiausia, 97, buvo vairuotojo pažymėjimų, taip pat 28 transporto priemonių registracijos liudijimai, 26 asmens tapatybės kortelės, 16 pasų ir 12 leidimų laikinai gyventi Lietuvoje ar kitose ES šalyse.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiklastotė
Rodyti daugiau žymių