Greta Vilniaus girtas vairuotojas apdaužė kitą mašiną ir sprukdamas trenkėsi į stulpą

2026 m. vasario 6 d. 10:15
Vilniaus rajone girtas vairuotojas penktadienio kliudė kitą automobilį ir bandydamas pasprukti iš įvykio vietos dar kliudė stuulpą. Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Incidentas vasario 6 d. įvyko apie 8 val. 20 min. Policija sulaukė, net kelių pranešimų apie tai, kad Vilniaus r., Šatrininkų seniūnijoje, Karklėnų kaime, Aukštojoje g., automobilis „Toyota Avensis“ kliudė „Volkswagen“ ir nuvažiavo.
Pranešama, kad per incidentą automobiliui „Volkswagen“ buvo nulaužtas veidrodėlis. 
Policijai taip pat buvo pranešama, kad po avarijos „Toyota Avensis“ nuvažiavo Vilniaus link, bet netoliese kliudė stulpą. Pranešėjai sakė įtariantys, kad vairuotojas gali būti girtas.
Atvykę pareigūnai rado avariją sukėlusį automobilį ir jo vairuotoją (gim. 1970 m.). Vyras į alkotesterį pripūtė 2,56 prom. 
Dėl įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Vairuotojui dabar be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
