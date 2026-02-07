Kaunietės gyvenimas po skyrybų virto košmaru: po žeminančių žinučių – siaubingas žingsnis internete

Neapsikentusi moteris kreipėsi į teisėsaugos pareigūnus, kurie iškėlė baudžiamąją bylą dėl neteisėto žmogaus persekiojimo. Tyrimas jau yra baigtas – byla neseniai perduota į Kauno apylinkės teismą, kuris ją pirmą atvertė vasario 4 dieną.
Pagarsinus kaltinamąjį aktą kaunietis pareiškė, jog parodymus duos tik po kitų bylos dalyvių apklausų.
Prokuratūros duomenimis, sistemingas persekiojimas truko nuo 2021 metų gruodžio iki 2025 metų rugsėjo.
Žinutės liejosi kaip iš gausybės rago – pavyzdžiui, kaunietis iš savo telefono 14 kartų per dieną siuntė buvusiai žmonai įžeidžiančio pobūdžio žinutes: „Nenusiraminsiu, kol nesušiksiu viso tavo gyvenimo ir tavo karjeros“, „Kaip aš tavęs nekenčiu“, „Tu susmirdusi sterva“.
Kaunietės teigimu, buvęs sutuoktinis ėmė nevaldyti savo veiksmų sužinojęs, kad po skyrybų ji antrą kartą ištekėjo.
Teisiamųjų suole atsidūręs vyriškis niekur nedirba, anksčiau buvo teistas du kartus už viešosios tvarkos pažeidimą ir smurtinį nusikaltimą – tyčinį sveikatos sutrikdymą.
Kaltinamojo pavardė redakcijai žinoma, tačiau jis neviešinamas, siekiant nepakenkti nukentėjusiąja pripažintai moteriai ir jų vaikams.
Užregistravo erotinio pobūdžio portale
Žeminančiomis ir grasinančiomis žinutėmis, panašu, nebuvo apsiribota.
Tyrėjų duomenimis, buvęs sutuoktinis socialiniuose tinkluose, savo paskyroje viešai dalijosi įrašais, kuriuose aptarinėjo santykius su buvusia sutuoktine, be moters sutikimo viešindamas jos asmeninius duomenis.
Pasak pareigūnų, kaunietis nusiuntė jai grasinančio pobūdžio laišką, kuriame buvo pažerti ir kaltinimai, esą ji esą atėmė iš judviejų vaikų tėvą.
Be to, 2024 metais moteris netikėtai sužinojo, jog yra užregistruota erotinio pobūdžio fotografijų svetainėje.
Taip pat buvęs vyras bandė nukentėjusiąją be jos žinios priregistruoti ją „TikTok“ programėlėje, įvairiuose portaluose.
Ištyrę moters pateiktus faktus pareigūnai konstatavo, jog vyriškio veiksmai sukėlė neigiamą poveikį jos gyvenimui, emocinei būsenai. Auka patirdavo didžiulį stresą.
Agresyvaus būdo vyras ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę neigė.
Pateikė didelį ieškinį
Nukentėjusiojo buvusiam savo sutuoktiniui pateikė 30 tūkst. eurų ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo.
Kaltinamajam už persekiojimą gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba areštas iki 90 parų.
Kitas teismo posėdis įvyks kovo 31 dieną.
Moters tvirtinimu, gyvenant kartu sutuoktinis jos atžvilgiu yra vartojęs smurtą, žeminęs ją įvairiais necenzūriniais žodžiais – tokius jo pykčio protrūkius matė ir judviejų mažamečiai vaikai, iki šiol jaučiantys baimę.
Kauniečio biografija yra „turtinga“ ir kitais išpuoliais.
Pavyzdžiui, byloje dėl buvusios sutuoktinės persekiojimo minimas ir vienas praeities epizodų, kuomet teisiamasis, apimtas pykčio priepuolio, panaudojo fizinę jėgą prieš daugiabučio bendrijos pirmininką už tai, kad nebuvo organizuojamas šio namo stogo remontas.
