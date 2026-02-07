Lietuvos dienaKriminalai

Šiauliuose vyras bandė įregistruoti automobilį su galimai suklastotais numeriais

2026 m. vasario 7 d. 08:54
Šiauliuose vyras valstybės įmonėje „Regitra“ bandė įregistruoti automobilį su galimai suklastotais identifikavimo numeriais, praneša Šiaulių policija.
Kaip teigiama policijos pranešime, 1972 m. gimimo vyriškis 10 val. Šiaulių „Regitrai“ įregistravimui pristatė automobilį „Land Rover Range“, pagamintą 2017 m. Rašoma, kad automobilio identifikavimo numeris turi klastojimo požymių.
Baudžiamojo kodekso (BK) 301–1 straipsnis numato, kad tas, kas suklastojo, neteisėtai sunaikino ar pakeitė transporto priemonės identifikavimo numerius, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
