VSAT pareigūnai penktadienį perėmė 7 balionais atskraidintus krovinius, sulaikė 2 asmenis

Kontrabanda sulaikyta Varėnos ir Lazdijų rajonuose bei Druskininkų savivaldybėje. Teigiama, kad tai didžiausias šiemet VSAT pareigūnų perimtas tokių krovinių skaičius per parą.
VSAT pranešima pažymima, kad prie atskraidintų krovinių, kaip įprasta tokiais atvejais, buvo pritvirtinti GPS įrenginiai.
Iš viso penktadienį į pasieniečių sandėlius po šių sulaikymų pateko 12,7 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų. Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Pasak pasieniečių, kad pasiektų Varėnos rajone esančio Čepkelių rezervate nusileidusį krovinį, pareigūnai apie 3 kilometrus brido per pusnis.
„Šie 3,5 tūkst. pakelių baltarusiškų cigarečių buvo atskraidinti trimis tarpusavyje sujungtais balionais. Kontrabandą perėmusiems Kabelių pasieniečiams su kroviniu per pelkę vėl apie 3 km teko klampoti atgal iki vietos, kur galėjo privažiuoti tarnybinis visureigis“, – teigiama tarnybos pranešime.
Šeštadienio ryto VSAT duomenimis, iš viso šiemet perimta 40 oro balionais iš Baltarusijos gabentų rūkalų krovinių, daugiau kaip 108 tūkst. pakelių. Be to, VSAT pareigūnai šiemet jau sulaikė 23, įtariama, su oru iš Baltarusijos gabenta kontrabanda susijusius asmenis. Pernai tokių įtariamų sulaikytų asmenų buvo 171.
2025 m. iš viso buvo perimti 635 oro balionais į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai, 2024-aisiais – 226. Tuo metu 2023 m. fiksuoti 3 panašūs bandymai, o 2022 m. kontrabandos skraidinimo balionais nebuvo.
Pažymima, kad cigaretes iš Baltarusijos oro balionais gana intensyviai bandoma gabenti ir į Lenkiją. Tokių atvejų fiksuota ir Latvijoje.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto (VNO) veikla.
Po ilgesnės nei mėnesio pertraukos sausio pabaigoje vieną naktį dėl radaruose užfiksuotų oro balionams būdingų navigacinių atžymų VNO veikla buvo sustabdyta tris kartus.
Kovoti su kontrabandininkais buvo įkurta jungtinė tyrimo grupė, sudaryta iš policijos, VSAT, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai.
Šios savaitės antradienį Šalčininkų rajone teisėsauga taip pat įvykdė plataus masto operaciją prieš kontrabandininkus. Operacijos metu buvo sulaikyti penki, kaip teigė pareigūnai, aukšto rango kontrabandininkų vadeivos.
pasieniečiaiValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Baltarusija
