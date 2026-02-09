Lietuvos dienaKriminalai

Maskvos verslininkas Kaune stojo prieš teismą dėl įžūlaus sankcijų apėjimo: areštuotas milijonieriaus firmos sraigtasparnis

2026 m. vasario 9 d. 21:22
Lrytas Premium nariams
Rusijos verslininkas, milijonierius Jevgenijus Kabanovas stojo prieš teismą Kaune dėl jam inkriminuojamo tarptautinių sankcijų pažeidimo.
Daugiau nuotraukų (5)
Kaunassankcijos Rusijaipažeidimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.