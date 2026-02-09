Orai
2026 m. vasario 9 d. 21:22
Maskvos verslininkas Kaune stojo prieš teismą dėl įžūlaus sankcijų apėjimo: areštuotas milijonieriaus firmos sraigtasparnis
2026 m. vasario 9 d. 21:22
Lrytas Premium nariams
Rusijos verslininkas, milijonierius Jevgenijus Kabanovas stojo prieš teismą Kaune dėl jam inkriminuojamo tarptautinių sankcijų pažeidimo.
Daugiau nuotraukų (5)
Kaunas
sankcijos Rusijai
pažeidimas
