Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje smurtą patyrė du nepilnamečiai

2026 m. vasario 9 d. 09:12
Lrytas.lt
Sekmadienį policija gavo du pranešimus apie smurtą patyrusius nepilnamečius.
Daugiau nuotraukų (1)
18 val. 30 min. Vilniuje, nepažįstamas jaunuolis sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui (gim. 2010 m.), kuris, suteikus med. pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
22 val. 10 min. Vilniuje, namuose, moteris (gim. 1986 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gim. 2014 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo.
VilniusSmurtasnepilnamečiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.