Vilniuje smurtą patyrė du nepilnamečiai

18 val. 30 min. Vilniuje, nepažįstamas jaunuolis sukėlė fizinį skausmą nepilnamečiui (gim. 2010 m.), kuris, suteikus med. pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
22 val. 10 min. Vilniuje, namuose, moteris (gim. 1986 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gim. 2014 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl fizinio skausmo sukėlimo.
VilniusSmurtasnepilnamečiai
Rodyti daugiau žymių