Prokuratūros išvada dėl Kaune žuvusio motociklininko: pats kaltas, byla nutraukta

Pernai rugsėjo 2 dieną, Kauno mieste, Žemaičių pl., per eismo įvykį buvo mirtinai sužalotas vyras, vairavęs motociklą. Ikiteisminio tyrimo duomenimis, moters vairuojamas automobilis „Audi Q5“, išvažiuodamas iš šalutinio kelio, sukdamas į dešinę, kirto tris eismo juostas, ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu „Yamaha“, kurį vairavo vyras.
Po susidūrimo motociklas čiuoždamas kelio danga kliudė dar vieną automobilį.
Tyrimo metu buvo apžiūrėta įvykio vieta, gautos specialistų išvados, surinkta ir išanalizuota gauta informacija bei kiti tyrimui reikšmingi duomenys, apklausti liudytojai.
Įvertinusi visus tyrimo metu surinktus duomenis, prokurorė konstatavo, kad žuvęs vyriškis, neturėdamas teisės vairuoti motociklo, viršijo leistiną greitį, taip kėlė grėsmę eismo saugumui, o dėl greičio viršijimo neteko galimybės išvengti susidūrimo su jam iš dešinės įvažiavusiu automobiliu.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad, jeigu motociklo vairuotojas būtų laikęsis Kelių eismo reikalavimų, tai yra važiavęs saugiu ir leistinu greičiu (motociklas leistiną greitį viršijo beveik tris kartus) eismo įvykis nebūtų įvykęs.
Atlikus ikiteisminį tyrimą konstatuota, kad eismo įvykis kilo dėl motociklininko neatsargaus vairavimo, saugaus greičio bei kelių eismo taisyklių nesilaikymo, vyras važiavo 145 km/val. greičiu ir tai lėmė jo paties žūtį. Prokurorės nutarimu ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nustačius, kad nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo požymių.
Prokuroro nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui.
žuvo motociklininkasBylaKaunas
Rodyti daugiau žymių