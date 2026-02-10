Šiauliuose nepilnametis į prekybos centrus vogti ėjo tarsi į darbą - kas dieną po vagystę

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, vasario 9 d. Šiauliuose, Tilžės g., iš prekybos centre esančių patalpų, nepilnametis (gim. 2011 m.) pavogė 5 090 eurų ir mobilųjį telefoną.
Turtinė žala tikslinama.
Policija praneša, kad dieną anksčiau, vasario 8 d., apie 20 val. Šiauliuose, Tilžės g., tik kitame prekybos centre, tas pats nepilnametis (gim. 2011 m.) iš prekybos salelės pavogė išmaniuosius laikrodžius bei įvairius kroviklius.
Turtinė žala – 199 eurai.
Ikiteisminis tyrimas dėl vagysčių pradėtas vasario 9 d. gavus pareiškimą.
VagystėnepilnametisŠiauliai
Rodyti daugiau žymių