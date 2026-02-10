Lietuvos dienaKriminalai

Šiauliuose nepilnametis į prekybos centrus vogti ėjo tarsi į darbą - kas dieną po vagystę

2026 m. vasario 10 d. 09:55
Lrytas.lt
Atnaujinta
Šiaulių policija sulaikė nepilnametį, įtariamą vagystėmis iš prekybos centrų. Pasak policijos, vogti nepilnametis ėjo į skirtingus prekybos centrus.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, vasario 9 d. Šiauliuose, Tilžės g., iš prekybos centre esančių patalpų, nepilnametis (gim. 2011 m.) pavogė 5 090 eurų ir mobilųjį telefoną.
Turtinė žala tikslinama.
Policija praneša, kad dieną anksčiau, vasario 8 d., apie 20 val. Šiauliuose, Tilžės g., tik kitame prekybos centre, tas pats nepilnametis (gim. 2011 m.) iš prekybos salelės pavogė išmaniuosius laikrodžius bei įvairius kroviklius. 
Turtinė žala – 199 eurai.
Ikiteisminis tyrimas dėl vagysčių pradėtas vasario 9 d. gavus pareiškimą.
VagystėnepilnametisŠiauliai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.