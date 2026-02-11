Aivaras Miltenis lieka kalėjime, teismas jo prašymo netenkino trečią kartą

Kauno apygardos teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.
2025 m. gruodžio 10 d. Lygtinio paleidimo komisija nutarė nuteistajam taikyti lygtinį paleidimą, nurodydama, kad jis neturi nuobaudų, dalyvauja resocializacijos procese, dirba, yra skatintas, o pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika vertinama kaip žema.
Tačiau su komisijos sprendimu nesutikusi prokuratūra pateikė skundą, kurį Kauno apylinkės teismas tenkino ir komisijos nutarimą pakeitė – lygtinio paleidimo nuteistajam netaikė.
Kauno apylinkės teismo Kaišiadoryse teisėja Ričardas Juodis atkreipė dėmesį, jog vienas iš bausmės tikslų yra kaltininko nubaudimas – kaltininkas dėl padarytos nusikalstamos veikos privalo patirti tam tikrus suvaržymus ir kitas neigiamas pasekmes, kitaip bausmės esmė būtų iškreipta.
„Teismas mano, kad nuteistajam per skubotai pritaikytas lygtinis paleidimas (teisinės padėties sušvelninimas) pažeistų visuomenės saugumo interesus, nes į visuomenę būtų sugrąžintas nusikaltęs asmuo, kuriam gali susiformuoti klaidinga nuomonė dėl pernelyg švelnaus baudžiamumo už pavojingą visuomenei veiką, o tai gali būti viena iš prielaidų nusikalsti ateityje, o ne faktorius, skatinantis laikytis įstatymų“, – rašoma minėto teisėjo nutartyje.
Teisėjas R. Juodis atkreipė dėmesį, kad lygtinis paleidimas nėra paskatinamoji priemonė skiriama nuteistajam už nepriekaištingą elgesį, iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose, stropų darbą ar mokymąsi.
„Lygtinis paleidimas yra išimtis, kuri turi būti taikoma tik nustačius, kad nuteistojo elgesys bausmės atlikimo metu buvo itin nepriekaištingas, o ir kitos aplinkybės turi leisti neabejoti, kad bausmės tikslai yra pasiekti tiek, kad toliau jų būtų galima siekti neizoliavus nuteistojo nuo visuomenės. Atsižvelgiant į visų nustatytų aplinkybių visumą darytina išvada, kad nuteistojo pataisos procesas dar nėra baigtas, o jam paskirtos bausmės tikslai nėra pasiekti“, – paskelbė teisėjas R Juodis.
Šį sprendimą A. Miltenis apskundė Kauno apygardos teismui. Skunde jis teigė, kad buvo pažeisti proceso terminai, nepakankamai individualizuotai įvertinti kriminogeniniai veiksniai, per daug sureikšminta nusikalstamos veikos aplinkybės, o jo pasiekta pažanga buvo formaliai nuvertinta.
Kauno apygardos teismas skundo argumentus atmetė. Vertindamas lygtinio paleidimo sąlygas teismas nurodė, kad sprendžiant dėl lygtinio paleidimo vertinama ne tik teigiama nuteistojo elgsena pataisos įstaigoje, bet ir visų reikšmingų duomenų visuma, įskaitant kriminogeninius veiksnius, jų korekcijos efektyvumą bei nuteistojo požiūrį į padarytą nusikalstamą veiką.
Teismas konstatavo, kad nors nuteistasis turi teigiamų charakteristikų (dirba, dalyvauja programose, neturi nuobaudų), socialinio tyrimo išvadoje nustatyti kriminogeniniai veiksniai ir su atsakomybės prisiėmimu bei savikritika susiję aspektai sudaro pagrindą abejoti, ar taisymosi procesas jau yra pakankamas, kad būtų pagrindas taikyti lygtinį paleidimą šiam asmeniui. Teismo vertinimu, A. Miltenio taisymosi procesas dar turi būti tęsiamas pataisos įstaigoje.
Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.
Miltenis atlieka 2 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių 1-ajame kalėjime. Bausmės pabaiga – šių metų rugpjūčio 15 d.
A. Miltenis nelaisvėje laikomas nuo 2024 m. vasario pabaigos..
Tarptautinės karjeros siekęs modelis 22 metų D. Didžiūnaitytė žuvo 2017 metų lapkritį, iškritusi pro viešbučio „Amberton Klaipėda“ bendrojo naudojimo balkoną 14 aukšte. Jos kūne aptikta narkotinių medžiagų, prievartavimo narkotiku vadinamo „oksiko“. Tada buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl privedimo prie savižudybės, tačiau įvertinus žūties aplinkybes, šis tyrimas buvo nutrauktas.
Kaltinamaisiais tapo su mergina paskutines jos gyvenimo akimirkas leidę R. Pinikas ir A. Miltenis.
2022 m. spalį Klaipėdos apylinkės teismas, išnagrinėjęs D. Didžiūnaitytės žūties bylą, A. Miltenį pripažino kaltu dėl merginos išžaginimo, o R. Piniką – kaltu dėl disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis. Abiem vyrams teismas skyrė po du su puse metų trukmės laisvės atėmimo bausmes.
Iš abiejų nuteistųjų D. Didžiūnaitytės šeimai teismo sprendimu buvo priteista po 3 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų. Civilinis ieškinys, kuriuo žuvusiosios šeima prašė 200 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti, liko nenagrinėtas.
2024 m. gruodį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė modelio D. Dižiūnaitytės žūties byloje nuteistų A. Miltenio ir R. Piniko advokatų kasacinius skundus, abu vyrai liko kalėti Pravieniškių kalėjime.
Be to, pagal šią teismo nutartį jiems nurodyta sumokėti daugiau pinigų žuvusiosios mamai, kai samdėsi advokatą, ieškodama būdų, kaip nubausti dukters skriaudikus.
Trijų teisėjų kolegija nusprendė, kad žuvusios merginos motinai turi būti priteistas išlaidų atlyginimas už atstovavimą jai pirmosios instancijos teisme turėtų būti didinamas iki 15 tūkst. eurų. Šią sumą abu nuteistieji turi sumokėti lygiomis dalimis.
Jie taip pat turės apmokėti 1,8 tūkst. eurų už nukentėjusiosios išlaidas advokatui Aukščiausiajame Teisme.
Šio teismo verdiktas galutinis ir neskundžiamas.
Galutinis sprendimas paskelbtas praėjus 7 metams po merginos žūties – tiek laiko teisėsauga aiškinosi mirties aplinkybes ir galimus kaltininkus.
Aivaras MiltenisKauno apygardos teismaslygtinis paleidimas
Rodyti daugiau žymių