Balionu skraidintos kontrabandos laukusį alytiškį Čepkelių raiste susekė ir VSAT šuo, ir kameros

Paskutinę sausio dieną Alytaus gyventojas įkliuvo Čepkelių rezervato teritorijoje, Varėnos rajone. Šiuo metu atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis jis turi specialiojo liudytojo statusą.
Tąkart pasieniečiai jau iš anksto turėjo informacijos apie galimai prie sienos su Baltarusija esančius žmones, susijusius su oro keliu gabenama kontrabanda. Vieno jų, minėto į Kabelių užkardos pasieniečių kameras patekusio vyro, pėdsakus jau buvo aptikęs ir pasieniečių tarnybinis vokiečių aviganis Endy.
Prie sienos su Baltarusija Lietuvos pusėje ginantis nuo migrantų antplūdžio buvo nutiesta koncertina ir įrengta apsauginė tvora. Čepkelių rezervate dėl nestabilaus grunto ir gamtinių kliūčių tokios infrastruktūros įrengti nebuvo įmanoma, todėl sieną čia Kabelių pasieniečiai saugo kitomis priemonėmis. Viena jų – sienos stebėjimo sistema. Ji rezervate veikia netoli nuo sienos linijos į Lietuvos gilumą, kur yra nedidelė stabilaus grunto juosta.
Į stebėjimo sistemos kamerų akiratį patenka bet kas, sugebėjęs raistu pasiekti šią vietą.
Taip nutiko ir minėtam alytiškiui. Kol jo sulaikyti tarnybiniu visureigiu skubėjo arčiausiai buvęs Kabelių pasieniečių ekipažas, jų kolegos per stebėjimo sistemą atidžiai sekė kiekvieną vyro judesį. Pasirodo, jis buvo apsirūpinęs savadarbėmis petnešomis, kurias kontrabandininkai naudoja cigarečių kroviniams ant pečių tempti.
Fiksuota, kaip vyras tamsoje jas nusviedė į sniegą, matyt, supratęs, kad šįkart jo planas pasiimti balionu atskraidintas cigaretes nepavyks.
Patekęs į nežinomą vietovę jis dar tikrino turėtą mobilųjų telefoną. Vėliau jame pasieniečiai aptiko koordinates, kur ir buvo nusileidęs iš Baltarusijos atskridęs oro balionas su 1 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“. Visureigiu atskubėję Kabelių užkardos pareigūnai vyrą sulaikė.
Tuo pačiu metu šioje vietoje iš miško pasirodė ir užkardos kinologė su tarnybiniu vokiečių aviganiu Endy bei dar vienas pasienietis, mišku sekę alytiškio pėdsakais. Penkerių metų keturkojis sniege aptiko kontrabandininko atsineštas ir petnešas, kuriomis šis bandė atsikratyti.
Sulaikytas vyras ir dar ten pat panašiu metu įkliuvęs vienas jo „kolega“ buvo pristatyti į Kabelių užkardą. Ten pat atgabenti ir Kabelių pasieniečių perimtas pusantro tūkstančio pakelių cigarečių krovinys, prie jo pritvirtintas GPS bei oro baliono liekanos.
Šiemet VSAT pareigūnai jau sulaikė 22, įtariama, su oru iš Baltarusijos gabenta kontrabanda susijusius žmones. 2025 m. VSAT pareigūnai sulaikė 171, įtariama, su taip skraidintais rūkalais susijusį žmogų. VSAT duomenimis, iš viso šiemet perimtas 42 oro balionais iš Baltarusijos gabenti rūkalų kroviniai, t. y. beveik 113 tūkst. pakelių nelegalių cigarečių.
Pernai iš viso buvo perimti 635 oro balionais į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. Taip į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 1,6 mln. pakelių cigarečių, į Lietuvą iš Baltarusijos bandytų pristatyti oro keliu.
balionaicigarečių kontrabandasulaikymas
