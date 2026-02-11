Lietuvos dienaKriminalai

Du broliai bus teisiami už viešosios tvarkos pažeidimą Mažeikiuose

2026 m. vasario 11 d. 13:42
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Telšių apylinkės prokuratūros prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje 34-erių ir 30-ties metų broliai kaltinami viešosios tvarkos pažeidimu Mažeikiuose. Vyresnysis brolis taip pat kaltinamas neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Daugiau nuotraukų (1)
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų rugpjūčio 10 dieną Mažeikiuose, vieno daugiabučio kieme, kaltinamieji įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai. Vienas iš brolių, užblokavęs kelią ir priėjęs prie pažįstamo, sėdinčio automobilyje, teleskopine lazda išdaužė transporto priemonės langą, smūgiavo nukentėjusiajam ir bandė ištraukti užvedimo raktelį.
Kitas brolis, užlipęs ant vieno iš aikštelėje stovinčių automobilių variklio gaubto, nulaužė stiklo valytuvą ir juo sudaužė priekinį stiklą. Nustatyta, kad broliai buvo apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, vienas jų – ir nuo alkoholio.
Atliekant ikiteisminį tyrimą surinkta duomenų, kad vyresnysis brolis tos pačios dienos rytą įgijo kelis gramus gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos amfetamino ir ją neteisėtai gabeno bei laikė jam priklausančiame automobilyje, kol apžiūros metu ją rado ir paėmė policijos pareigūnai.
Abu kaltinamieji savo kaltę pripažįsta.
Baudžiamasis kodeksas už viešosios tvarkos pažeidimą numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki dvejų metų. Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti numatomos bausmės – viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba areštas.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams.
viešosios tvarkos pažeidimasBylabroliai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.