Du broliai bus teisiami už viešosios tvarkos pažeidimą Mažeikiuose

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, praėjusių metų rugpjūčio 10 dieną Mažeikiuose, vieno daugiabučio kieme, kaltinamieji įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai. Vienas iš brolių, užblokavęs kelią ir priėjęs prie pažįstamo, sėdinčio automobilyje, teleskopine lazda išdaužė transporto priemonės langą, smūgiavo nukentėjusiajam ir bandė ištraukti užvedimo raktelį.
Kitas brolis, užlipęs ant vieno iš aikštelėje stovinčių automobilių variklio gaubto, nulaužė stiklo valytuvą ir juo sudaužė priekinį stiklą. Nustatyta, kad broliai buvo apsvaigę nuo narkotinių medžiagų, vienas jų – ir nuo alkoholio.
Atliekant ikiteisminį tyrimą surinkta duomenų, kad vyresnysis brolis tos pačios dienos rytą įgijo kelis gramus gelsvos spalvos miltelių, kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos amfetamino ir ją neteisėtai gabeno bei laikė jam priklausančiame automobilyje, kol apžiūros metu ją rado ir paėmė policijos pareigūnai.
Abu kaltinamieji savo kaltę pripažįsta.
Baudžiamasis kodeksas už viešosios tvarkos pažeidimą numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki dvejų metų. Už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti numatomos bausmės – viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba areštas.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams.
viešosios tvarkos pažeidimasBylabroliai
