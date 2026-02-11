Lietuvos dienaKriminalai

Į Vilnių atvykęs užsienietis liko be bagažo – vagystę užfiksavo oro uosto vaizdo kameros

2026 m. vasario 11 d. 11:33
Lrytas.lt
Į Vilnių atvykęs užsienietis sostinės policijai parašė pareiškimą, kad oro uoste buvo pavogtas jo bagažas. Gavę pareiškimą, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 10 d. Vilniaus policijoje gautas vyro (gim. 1995 m.) pranešimas, kad vasario 9 d. apie 20 val. 40 min. Vilniuje, Rodūnios kel., oro uoste, buvo pavogtas jo bagažas.
Nuostolis siekia 2 000 eurų.
Pirminiais duomenimis, nekentėjęs yra į Vilnių atvykęs užsienietis. Neoficialiomis Lrytas žiniomis, oro uosto kameros užfiksavo, kad jo bagažas pavogtas nuo bagažo diržo.
Gavę vyro pareiškimą, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
VagystėVilniaus oro uostasbagažas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.