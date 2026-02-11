Į Vilnių atvykęs užsienietis liko be bagažo – vagystę užfiksavo oro uosto vaizdo kameros

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 10 d. Vilniaus policijoje gautas vyro (gim. 1995 m.) pranešimas, kad vasario 9 d. apie 20 val. 40 min. Vilniuje, Rodūnios kel., oro uoste, buvo pavogtas jo bagažas.
Nuostolis siekia 2 000 eurų.
Pirminiais duomenimis, nekentėjęs yra į Vilnių atvykęs užsienietis. Neoficialiomis Lrytas žiniomis, oro uosto kameros užfiksavo, kad jo bagažas pavogtas nuo bagažo diržo.
Gavę vyro pareiškimą, pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
