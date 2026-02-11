Kauno kalėjime tarp trijų nuteistųjų kilo muštynės

Ketvirtadienį portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija sulaukė skaitytojo laiško, pranešančio apie įvykį Kauno kalėjime.
„Pirmadienį [vasario 2 d.] Kauno kalėjime, Technikos g. 34, dviejų nuteistųjų stipriai sumuštas kitas nuteistasis, gyvenantis toje pačioje kameroje“,– pranešė skaitytojas.
„Ką tuo metu veikė pareigūnai, kad negalėjo užkardyti tokių veiksmų? Nes smūgių buvo tikrai ne vienas“,– pridūrė skaitytojas.
Kalėjimų tarnyba šią informaciją portalui iš dalies patvirtino.
„Informuojame, kad 2026 m. vasario 2 d., apie 22.10 val., Kauno kalėjime (Technikos g. 34), kameroje buvo fiksuotas konfliktas tarp trijų nuteistųjų.
Po įvykio apžiūros metu veido srities sužalojimai nustatyti vienam nuteistajam. Nors medicininės pagalbos neprireikė, nuteistasis buvo apžiūrėtas medicinos darbuotojų.
Visi konflikto dalyviai nusiskundimų neturėjo ir nurodė, kad smurto nebuvo. Apie įvykį informuoti Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai, pradėtas įvykio aplinkybių patikslinimas“,– portalui nurodė kalėjimų tarnybos Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyrius.
Kauno kalėjimasmuštynėsnuteistieji
Rodyti daugiau žymių