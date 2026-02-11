Lietuvos dienaKriminalai

Policija aiškinasi, kas Kaune padegė automobilius – prašo visuomenės pagalbos

2026 m. vasario 11 d. 16:09
Kauno AVPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu, kuomet 2025 m. rugpjūčio 15 d. apie 00.45 val. Kaune, Švenčionių g., buvo padegti automobiliai ir sugadintas kitas turtas.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus pareigūnus telefonu +370 700 62 781 arba el. paštu jovita.stulginskiene@policija.lt.
Už svetimo turto sunaikinimą arba sugadinimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. 2 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai.
