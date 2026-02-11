Policija aiškinasi, kas Kaune padegė automobilius – prašo visuomenės pagalbos

Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 2-ojo skyriaus pareigūnus telefonu +370 700 62 781 arba el. paštu jovita.stulginskiene@policija.lt.
Už svetimo turto sunaikinimą arba sugadinimą, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 str. 2 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorai.