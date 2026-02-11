Vilniaus r. gyventojas į darbą paleido kumščius – nukentėjo atskirai gyvenantys jo nepilnamečiai sūnus ir duktė

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 10 d. apie 16 val. 29 min. Vilniaus r., Marijampolio seniūnijoje, namuose, vyras (gim. 1981 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2012 m.), tuo sukeldamas jai fizinį skausmą.
Apie įvykį pareigūnus informavo mergaitės patėvis. Jis paskambinęs į policiją sakė, kad jo posūnis ir podukra nuvažiavo pas atskirai gyventį savo tėvą susirinkti daiktų.
Pasak pranešimo, vaikams atvažiavus, jų tėvas tapo agresyvus ir pradėjo smurtauti.
Vyriškis sakė, kad su vaikų mama vyksta į incidento vietą ir prašė policijos pagalbos.
Atvykę pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
smurtas prieš vaikusVilniaus rajonastėvas ir dukra
Rodyti daugiau žymių