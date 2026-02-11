Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus r. gyventojas į darbą paleido kumščius – nukentėjo atskirai gyvenantys jo nepilnamečiai sūnus ir duktė

2026 m. vasario 11 d. 09:09
Lrytas.lt
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš vaikus ir aiškinasi incidentą, kuomet Vilniaus rajono gyventojas smurtavo prieš nepilnamečius sūnų ir dukrą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 10 d. apie 16 val. 29 min. Vilniaus r., Marijampolio seniūnijoje, namuose, vyras (gim. 1981 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2012 m.), tuo sukeldamas jai fizinį skausmą.
Apie įvykį pareigūnus informavo mergaitės patėvis. Jis paskambinęs į policiją sakė, kad jo posūnis ir podukra nuvažiavo pas atskirai gyventį savo tėvą susirinkti daiktų.
Pasak pranešimo, vaikams atvažiavus, jų tėvas tapo agresyvus ir pradėjo smurtauti.
Vyriškis sakė, kad su vaikų mama vyksta į incidento vietą ir prašė policijos pagalbos.
Atvykę pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
smurtas prieš vaikusVilniaus rajonastėvas ir dukra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.