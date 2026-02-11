Vilniuje sučiuptas moterį ankstų rytą apiplėšęs vyras

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 10 d. apie 6 val. 30 min. Vilniuje, Konstitucijos pr., nepažįstamas vyras užpuolė moterį (gimusi 1960 m.) ir ją apiplėšė.
Policija praneša, kad plėšikas iš moters pagrobė rankinę, kurioje buvo pinigai, banko mokėjimo kortelė, mobiliojo ryšio telefonas, kiti daiktai.
Nuostolis – apie 1 100 eurų.
Įtariamasis (gim. 1994 m.) pristatytas į policijos komisariatą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.