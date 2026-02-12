Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Žiemos olimpiada
Švietimo kodas
Lietuvos mokytojas
Epsteino skandalas
Karas Ukrainoje
Žmonės, kurie šviečia
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Kriminalai
2026 m. vasario 12 d. 08:47
Joniškyje rastas vyro kūnas, šalia jo – šautuvas
2026 m. vasario 12 d. 08:47
Joniškyje trečiadienį rastas vyro kūnas, šalia jo – šautuvas, pranešė policija.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot Policijos departamento, apie 12.45 val. Spaudos gatvėje, namuose, rastas mirusio vyro (gim. 1971 m.) kūnas.
Šalia kūno rastas ir paimtas teisėtai laikomas graižtvinis šautuvas „TOZ“.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Joniškis
šautuvas
kūnas
Rodyti daugiau žymių