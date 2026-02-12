Lietuvos dienaKriminalai

Joniškyje rastas vyro kūnas, šalia jo – šautuvas

2026 m. vasario 12 d. 08:47
Joniškyje trečiadienį rastas vyro kūnas, šalia jo – šautuvas, pranešė policija.
Anot Policijos departamento, apie 12.45 val. Spaudos gatvėje, namuose, rastas mirusio vyro (gim. 1971 m.) kūnas.
Šalia kūno rastas ir paimtas teisėtai laikomas graižtvinis šautuvas „TOZ“.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
