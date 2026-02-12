Orai
2026 m. vasario 12 d. 10:07
Klaipėdoje padegėjų taikiniu tapo automobilis „Peugeot 207“
2026 m. vasario 12 d. 10:07
Trečiadienį Klaipėdoje buvo padegtas automobilis.
Apie Kaštonų gatvėje esančiame garažų masyve padegtą automobilį „Peugeot 207“ buvo pranešta 14.30 val.
Žala siekia apie 2000 eurų.
Pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
