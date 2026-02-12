Lietuvos dienaKriminalai

Klaipėdoje padegėjų taikiniu tapo automobilis „Peugeot 207“

2026 m. vasario 12 d. 10:07
Lrytas.lt
Trečiadienį Klaipėdoje buvo padegtas automobilis.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie Kaštonų gatvėje esančiame garažų masyve padegtą automobilį „Peugeot 207“ buvo pranešta 14.30 val.
Žala siekia apie 2000 eurų.
Pradėtas tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
KlaipėdojePolicijapadegimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.